İstanbul Başakşehir PSG 0-2, le pagelle: Kean decisivo, infortunio per Neymar

Istanbul Basaksehir-PSG 0-2

Marcatori:65' e 79' Kean

ISTANBUL BASAKSEHIR

Gunok 5 - Sbaglia sul primo gol di Kean con un'uscita a farfalle.

Rafael 5 - Fa quel che può contro un Mbappé scatenato

Skrtel 5 - Non grandi errori, ma il livello degli avanti del PSG è forse troppo per lui.

Epureanu 5 - Sempre a inseguire. Fa troppa fatica.

Bolingoli 5,5 - Fa quel che può. Esce in debito d'ossigeno. (dal 67' Hasan 5 - Non migliora la prestazione del compagno).

Topal 5,5 - Troppo falloso e troppa poca qualità in mezzo al campo. (dal 69' Ba 5 - Non incide in 20 minuti).

Kahveci 5 - In difficoltà per tutta la partita. Sempre preso in mezzo.

Ozkan 4,5 - Assente dalla manovra. Partita da fantasma.

Turuc 6 - Un paio di conclusioni fuori di poco. Uno dei migliori. (dall'82' Aleksic s.v.)

Visca 6,5 - Ultimo a mollare. Almeno 5 conclusioni in porta. Navas e la scarsa mira gli negano il gol.

Crivelli 4 - Mai in partita. Si fa notare solo per un'ammonizione rimediata dopo 2 minuti. (dall'82' Giuliano s.v.)

PSG

Navas 6,5 - Due ottime parate su Turuc e Visca.

Florenzi 6 - Buona partita senza affanni. (dal 74' Keher s.v.)

Marquinhos 6 - Gioca in mezzo al campo e se la cava molto bene.

Kurzawa 6,5 - Poche sbavature e tanta attenzione. (dall'88' Bakker s.v.)

Kimpembe 6,5 - Sempre attento e preciso nelle chiusure.

Danilo 6,5 - Non sbaglia nulla. Ottimo quando imposta da dietro.

Di Maria 6,5 - Buona qualità. Un paio di mancini velenosi che escono di un soffio. (dal 75' Rafinha s.v.)

Herrera 6,5 - Abbina quantità e qualità. Partita ottima. (dall'88' Gueye s.v.)

Mbappé 6,5 - Quando si accende è imprendibile. Gli è mancato solo il gol.

Kean 7 - Primi due gol in Champions. Ha due occasioni e le sfrutta appieno.

Neymar s.v. - Risentimento muscolare dopo 26 minuti. (dal 26' Sarabia 6 - Partita intensa e positiva).