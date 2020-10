Italia-Olanda per la stampa francese: "Verratti stanco. Florenzi, buoni cross ma davanti chi c'era?"

vedi letture

Italia-Olanda vista dalla Francia è stata soprattutto la sfida Verratti-Depay: "Nessun vincitore" titola L'Equipe che analizza la prestazione del centrocampista del Paris Saint-Germain: "Uno dei migliori italiani in campo contro la Polonia, la seconda partita in quattro giorni si è rivelata nettamente difficile. Era stanco, ma non il solo. Gli altri giocatori del PSG: Kean ha sostituito un deludente Chiesa ma non si è rivelato decisivo. Qualche buon cross di Florenzi ma gli italiani mancavano di peso nell'area avversaria".