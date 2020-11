Italia-Polonia 2-0, Glik: "E pensare che qualcuno diceva che avremmo potuto vincere il girone..."

Kamil Glik, difensore polacco del Benevento, ha commentato il ko della sua nazionale contro l'Italia: "Prima di questa partita alcune persone dicevano che forse avremmo potuto vincere il girone. La verità è che noi non siamo mai la squadra favorita quando affrontiamo le grandi. Siamo una squadra di medio livello che può causare problemi alle grandi ma solo nel caso in cui siamo in serata. E contro l'Italia non è stata decisamente la nostra serata".