Jadon Sancho: "Felice di giocare e segnare per il Dortmund ma dobbiamo migliorare"

Con un gol di Jadon Sancho il Borussia Dortmund ha battuto di misura il Friburgo conquistando un'altra vittoria importante. L'autore della rete che è valsa i tre punti dopo la gara ha detto: "Sono pieno di fiducia. I tifosi mi supportano sempre. Sono così felice di giocare qui e di segnare gol qui. Il tempo di oggi era come quello di Londra, quindi mi sentivo come a casa. Ma abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. Dobbiamo prenderci del tempo per analizzare la gara e quindi apportare miglioramenti per la sfida contro il Gladbach".