James Rodriguez: "Solo l'Everton si è fidato di me. Sarò sempre grato a mister Ancelotti"

Intervistato da BT Sports, James Rodriguez racconta il passaggio dal Real Madrid all'Everton, dove ha ritrovato il suo mentore Carlo Ancelotti: "Sa benissimo come mi comporto dentro e fuori dal campo. La presenza del mister è stato un motivo sufficiente per venire qui. L'Everton si è fidato di me in un momento in cui nessuno lo faceva. Sarò sempre grato a questo club e a mister Ancelotti".