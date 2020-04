Jens Lehmann (guarito dal covonavirus): "La Bundesliga riparta col 25% dei tifosi sugli spalti"

L'ex portiere della nazionale tedesca Jens Lehmann in una intervista rilasciata alla 'Bild' ha parlato di come ha vissuto e superato i giorni in cui è risultato positivo al COVID-19. "Ho sofferto di tosse e febbre lieve per un giorno e mezzo, poi dopo due settimane di quarantena le autorità mi hanno dichiarato di nuovo in salute. Per quanto mi riguarda è stato più facile che con l'influenza, ma ovviamente le persone a rischio devono stare attente", ha detto Lehmann che poi s'è detto favorevole non solo alla ripartenza della Bundesliga, ma anche alla riapertura parziale degli stadi, col solo 25% dei tifosi. "Se viene riempito solo un posto ogni quattro ci sarebbe una distanza sufficiente tra di loro. Chiunque violi la regola della distanza sarà espulso e bandito dallo stadio".

Negli ultimi giorni, la Bundesliga ha già stabilito un piano per far ripartire sia il massimo campionato che la Zweite Bundesliga a partire dal 9 maggio. Quasi certa però la non presenza sugli spalti dei tifosi: in Germania - l'unico dei top campionati europei che ha già tracciato la strada per la ripartenza - si ripartirà a porte chiuse.