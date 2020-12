Jese nei guai: scandalo sessuale che rischia di costargli la risoluzione col PSG

L'attaccante Jesé si avvia verso la risoluzione anticipata del contratto col Paris Saint-Germain. 27 anni, l'attaccante è stato acquistato nel 2016 ma non è riuscito a mantenere le promesse dei tempi del Real Madrid. Negli ultimi giorni il giocatore non si è nemmeno presentato agli allenamenti, con l'autorizzazione del PSG, ed è tornato in Spagna per risolvere alcuni problemi personali. Nello specifico, secondo quanto riporta Cuatro il giocatore sarebbe stato coinvolto in uno scandalo sessuale. Nello specifico avrebbe tradito la sua compagna Aurah Ruiz. E proprio Jese è comparso ieri sera in un reality show, La casa fuerte per parlare proprio con la compagna, partecipante alla trasmissione.