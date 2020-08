Jimenez, altro segnale a Juve e United: 27esimo gol in stagione e Wolves ai quarti

vedi letture

27 reti in stagione. Raul Jimenez non sbaglia un colpo: contro l'Olympiacos segna il gol decisivo che porta i Wolves ai quarti e lancia un segnale alle pretendenti sul mercato. L'attaccante messicano arrivato dal Benfica nel 2018 sta vivendo la sua miglior stagione della carriera: 17 gol in campionato - record personale dopo i 16 raggiunti con il Club America - e ben 10 in Europa League sommando preliminari e fase a gironi. Il centravanti classe 1991 sta praticamente trascinando i suoi in Europa e insieme a Traoré rimane uno degli artefici del settimo posto finale ottenuto in Premier League.

Il giocatore rimane nel mirino della Juventus, anche se la priorità dei bianconeri resta Arek Milik. Lo United nel frattempo si muove, ma la valutazione del club arancio-nero non sarà inferiore ai 40 milioni di euro. Nel frattempo Raul Jimenez continua a segnare, il Siviglia è avvisato.