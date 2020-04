Joao Mario: "L'Atletico Madrid è come una squadra italiana che gioca in Spagna"

Joao Mario, centrocampista attualmente in forza alla Lokomotiv Mosca, nella sua intervista ai microfoni di Eleven Sports ha parlato anche dell'Atletico Madrid e del suo compagno di nazionale Joao Felix: "L'Altetico Madrid è una delle squadre che lavora meglio in Spagna. E' come se fosse una squadra italiana che gioca in Spagna. L'80% del gioco del Benfica è andare all'attacco, per questo non è facile adattarsi al gioco dell'Atletico Madrid. Lo stile del Barcellona si adatta meglio a Joao Felix, avrebbe fatto meglio ad andare lì".