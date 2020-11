Joaquin attacca Koeman: "Non lo vorrei neanche come operaio al Betis"

Sabato andrà in scena la sfida fra Barcellona e Real Betis. Intervistato da Cadena SER, Joaquin, parla così di Ronald Koeman, attuale tecnico del Barcellona e sua allenatore ai tempi del Valencia: "Non è stata la miglior esperienza della mia carriera sportiva, anzi, non è stata un'esperienza piacevole. Non ne voglio parlare, ormai è successo ma quel periodo ancora mi fa male. Ho passato davvero un brutto periodo".

Uno dei conduttori chiede a Joaquin se da presidente del Betis prenderebbe Koeman come allenatore: "Neanche come un operaio! Adesso ho voltato pagina, ma ci siamo detti di tutto. Per fortuna il periodo insieme è stato breve e siamo riusciti a terminare l'anno in maniera dignitosa. Sabato mi saluterò? No, non mi saluterà e neanche io lo saluterò".