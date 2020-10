Joaquin contro gli arbitri: "Arriverà il giorno in cui ti schiaffeggeranno prima di un cartellino"

All'interno del documentario su Borja Iglesias "Six Dreams", l'esterno del Real Betis ed ex giocatore della Fiorentina Joaquin, è stato ripreso mentre parlava di arbitri in una scena che farà molto discutere: "Sono molto cattivi - esclama l'andaluso - Gli arbitri fischiano condizionati, ve lo dico io. Quello che mi dà noia sono i modi, non ti puoi neanche avvicinare che ti minacciano con il cartellino. Verrà il giorno in cui prima di darti un cartellino, ti daranno anche uno schiaffo. Ti diranno: "Vuoi uno schiaffo? Ne vuoi un altro?" e tu risponderai: "Non fare così!"".