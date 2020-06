Joaquin dopo lo 0-2 nel derby: "Persa la partita più importante dell'anno: non ci sono scuse"

Joaquin Sanchez, sconfitto ieri sera col suo Betis nel derby di Siviglia che ha segnato la ripresa ufficiale della Liga, ha riconosciuto la superiorità dei biancorossi, vincitori per 2-0, in un'intervista concessa a Movistar TV nel post-partita: "Il Siviglia ha vinto con merito, anche se il rigore che ci hanno assegnato contro non si fischia sempre. Il problema è il criterio di base: a volte ti penalizza, altre ti favorisce. Noi però non abbiamo saputo sfruttare le nostre occasioni. Questa era la partita più importante dell'anno, volevamo ripartire dando un'allegria ai nostri tifosi e ora che abbiamo perso non posso trovare scuse o alibi: non ce ne sono", le dichiarazioni senza peli sulla lingua dell'ex Fiorentina.