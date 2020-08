Jordan Larsson stellina dello Spartak, c’è un italiano dietro al suo acquisto

L’agente FIGC Franco Camozzi che opera in Russia da diverso tempo, spiega ai microfoni di Tmw le evoluzioni dell’operazione Larsson allo Spartak Mosca. Un affare di cui il club moscovita si sta godendo tutt’ora i frutti e al quale ha preso parte in forma diretta in qualità di...consigliere.

“Lo scorso luglio lo Spartak Mosca era alla ricerca di un attaccante e la loro scelta dopo quella di Ponce era rivolta su Puscas, di proprietà allora dell’Inter. Avendo una forte amicizia con la Presidenza e con la moglie del Presidente, ho suggerito loro e all’allora allenatore Kononov di acquistare Jordan Larsson dal Norkopping. Rispetto a Puscas era una operazione economicamente più semplice e vantaggiosa. Inoltre le caratteristiche di Larsson sarebbero state molto utili alla squadra. Quindi, una volta convinto il tecnico rispetto alla bontà della operazione, si è proceduto all’acquisto. Affare che si è rilevato soddisfacente in quanto oltre ai goal, agli assist e alla sua intelligenza tattica Larsson si è rivelato un compagno di squadra umile e professionale che si è integrato molto bene nello spogliatoio. Sono molto soddisfatto perché consigliare un giocatore per un professionista come me è una sfida che esula dal lavoro di agente, si diventa quasi DS. E si corrono anche dei rischi, perché si fa riferimento sempre a giocatori che hanno un costo. La buona riuscita di questa operazione mi rende felice, come quelle di Sobolev e Umiarov, anch’essi giocatori che ho suggerito al club ed il cui rendimento mi rende orgoglioso”.