Jordi Cruijff contesta France Football: "Perché mio padre è fuori dal Dream Team?"

Jordi Cruijff attacca "France Football". Il figlio della leggenda Johan contesta la scelta della nota rivista francese di non inserire suo padre nel Dream Time All Time. Intervenuto a El Larguero Jordi ha dichiarato: "Rispetto le opinioni, ma è sorprendente che mio padre non sia nell'11 storico di France Football. Ha vinto 3 Palloni d'Oro, qualcosa che pochi possono vantare ed è stato votato come miglior giocatore europeo del XX secolo". Per la cronaca questo è il Dream Team scelto: Yashin; Cafu, Beckenbauer, Maldini; Maradona, Xavi, Matthaus, Pelé; Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Messi.