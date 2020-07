Jorge Jesus saluta il Flamengo: "Tredici mesi di perfetta unione, mi sono sentito a casa"

Con un lungo post su Instagram, il neo tecnico del Benfica Jorge Jesus ha voluto salutare il Flamengo: "Sono stati tredici mesi di perfetta unione, qui sono stato felice, mi sono sentito a casa e abbiamo fatto conquiste indimenticabili. Dopo un incontro con i dirigenti, abbiamo deciso che è il momento di chiudere il nostro rapporto senza magoni e risentimenti, è un divorzio che non lascerà cicatrici, ma solo il ricordo di vittorie e titoli di emozioni che porterò con me per tutta la vita. Si è chiuso un ciclo, è il momento di tornare in Portogallo. Ho la certezza che il Flamengo allungherà la sua traiettoria vincente perché ha una squadra e una società all'altezza della grandezza del club. Ai dirigenti, agli impiegati, a questo fantastico gruppo di calciatori, al popolo rubro-negro va la mia eterna gratitudine, sarete sempre nel mio cuore".