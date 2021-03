José Fonte: "Pepe sempre stato un esempio. Ruben Dias non mi ha sorpreso: ha qualità"

vedi letture

Il difensore del Lille José Fonte ha parlato ai taccuini di Maisfutebol ha parlato di Pepe: "E' sempre stato un esempio, un giocatore che ammiro, che ho sempre ammirato. E' ovvio che sono felice per la qualità che continua a dimostrare, per quello che ha fatto di recente. Non mi sorprende. L'impatto di Ruben Dias? A dire il vero, non mi ha sorpreso. Ho sempre visto Ruben come un giocatore interessante per Guardiola. Per la sua personalità, serietà, e anche per la qualità, ovviamente. Ma soprattutto per com'è concentrato, è un difensore che sbaglia raramente, con qualità anche nei passaggi, fortissimo nei duelli. Questo era ciò di cui aveva bisogno il Manchester City".