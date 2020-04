José Mourinho favorevole alla ripresa della Premier: "E con le tv non esistono le porte chiuse"

José Mourinho favorevole alla ripresa della Premier League. In una intervista rilasciata a 'Skysports', il manager del Tottenham s'è così espresso sulla ripresa dei giochi in Inghilterra, prevista al momento per il primo week-end di giugno. "Se riusciamo a giocare le restanti nove partite in questa stagione, sarà buono per ognuno di noi. Sarà una cosa positiva per il calcio e per la Premier League", ha detto Mourinho che sulle porte chiuse s'è espresso così: "Mi piace pensare che il calcio non è mai a porte chiuse. Con le telecamere, significa che milioni e milioni ti stanno guardando. Quindi se un giorno entriamo in questo stadio vuoto, quello stadio non sarà veramente vuoto. Affatto."