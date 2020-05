José Mourinho: "Sì alla ripresa. Non esiste il calcio a porte chiuse, ci sono le telecamere"

José Mourinho vota a favore della ripresa della Premier League. Nel corso di una intervista rilasciata questa mattina al quotidiano spagnolo 'Marca', l'attuale manager del Tottenham s'è così espresso sul tema: "Sarebbe un buon segnale per il calcio e per la Premier League chiudere la stagione e giocare le nove gare di campionato che ci restano", ha detto lo Special One che sulle porte chiuse s'è espresso così: "Mi piace pensare che il calcio non sia mai a porte chiuse perché le telecamere saranno presenti e quindi milioni di persone guarderanno le partite. Se un giorno entriamo in una partita in uno stadio vuoto, quello non sarà mai completamente vuoto".