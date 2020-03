Joshua Zirkzee, la risposta del Bayern Monaco al fenomeno Erling Haaland

È arrivata la risposta del Bayern Monaco all'exploit di Erling Haaland con il Borussia Dortmund. Si chiama Joshua Zirkzee ed è la nuova stellina offensiva dei bavaresi. Il ragazzo olandese, titolare per la prima volta in carriera con la formazione di Flick nello 0-6 in casa dell'Hoffenheim, finora nel calcio dei grandi ha giocato per appena 100 minuti: i novanta dello scorso weekend più altre tre presenze per un totale di ulteriori dieci minuti.

A stupire del 2001 di origini nigeriane sono, però, i gol: quattro. In appena 100' (recuperi esclusi). La media è semplice da fare: una rete ogni 25'. Un rendimento pazzesco che assume ancor più valore se paragonato con il fenomeno norvegese del Dortmund. Haaland finora ha realizzato 16 gol in 979 minuti, per una media di una rete ogni 61'. Haaland e Zirkzee. Il prossimo Dortmund-Bayern promette già bene. Anzi, benissimo.