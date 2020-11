Jota può rubare il posto a Firmino? Klopp spiega: "Partita super, ma Bobby è fondamentale"

Il protagonista assoluto dello straordinario successo ottenuto dal Liverpool contro l'Atalanta è Diogo Jota. L'attaccante portoghese, arrivato negli ultimi giorni di mercato a suon di milioni dal Wolverhampton, sta dimostrando di poter essere una risorsa importantissima per i Reds, soprattutto per far rifiatare il trio offensivo. Ma l'ex Wolverhampton, con le sue prestazioni, sta mettendo in serio pericolo la posizione di Roberto Firmino che, al contrario del collega, sta facendo un po' di fatica a trovare la via della rete. Del dualismo tra i due ha parlato Jurgen Klopp, nel post partita della sfida di ieri sera: "Il mondo è davvero un brutto posto: nel momento in cui qualcuno brilla, subito si parla male di qualcun altro, anche se ha giocato 500 partite di fila. Non saremmo in Champions League se nn fosse stato per Bobby. Per noi è importante avere una rosa ampia e ricambi all'altezza. Diogo ha giocato una partita super, a questo non dice nulla su Firmino, che quando è in giornata è incontenibile".