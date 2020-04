Jovic all'Arsenal? Campbell lo sconsiglia: "Non è adatto, non piace neanche a Zidane"

Sol Campbell non approva il possibile acquisto di Luka Jovic da parte dell'Arsenal. Come riporta The Sun, la leggenda dei Gunners si è espressa infatti con grande scetticismo sui rumors che vogliono il club londinese sulle tracce del giovane attaccante del Real Madrid: "Non credo che sia un calciatore da Arsenal, non ce lo vedo bene per niente. D'altronde, Jovic non piace neanche a Zidane", le parole dell'ex difensore.