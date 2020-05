Jovic ko due mesi, il padre: "Depresso e impaurito. Ecco come si è fratturato il calcagno"

"Luka è depresso e ha anche un po' di paura". Non può certo essere positivo l'umore di Luka Jovic, psicologicamente a pezzi dopo aver appreso di essersi fratturato il calcagno del piede destro e dover per questo restare fuori circa due mesi . Lo ha confermato suo padre Milan Jovic, intervistato a caldo dal tabloid Kurir: "È terribile, questa notizia ci ha sorpresi tutti. Luka si stava preparando nella sua casa di Belgrado d'accordo col programma di lavoro ricevuto dal club e, durante un esercizio, ha sentito un grande dolore. Chi si sarebbe mai aspettato però che il problema fosse così grave?", le sue parole.

As, invece, sostiene che l'attaccante serbo si sarebbe infortunato solamente una volta rientrato a Madrid, per la precisione nella giornata di giovedì, e non quando era ancora in patria. Fatto sta che per l'ex Benfica ed Eintracht Francoforte, oggi al Real, si chiude così anzitempo una stagione a dir poco negativa, con tante aspettative non mantenute e un grande salto - almeno per ora - rimandato al futuro.