Jupiler League, Anderlecht ripreso nel recupero dal Mouscron. 0-0 tra St. Liegi e Genk

vedi letture

Con Anderlecht-Mouscron si sono concluse le gare in programma oggi in Jupiler League, la massima categoria del calcio belga. Nel terzo turno di campionato, i padroni di casa si sono fatti rimontare sull’1-1 al 90’ nonostante la superiorità numerica Anderlecht avanti con Dimata su rigore. Sembrava fatta, ma in pieno recupero arriva il pareggio firmato da Gnohere. L’Anderlect resta dunque a quattro punti in classifica, il Mouscron ottiene invece il suo primo punto stagionale. Nelle altre gare giocate oggi, 0-0 tra Standard Liegi e Genk, mentre il Club Brugge ha perso in casa 1-0 contro il Beerschot.