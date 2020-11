Jupiler League, solo 2-2 per lo Standard Liegi. Il Club Brugge vince di misura

vedi letture

Si sono giocate oggi quattro gare valide per la 13esima giornata della Jupiler League, il massimo campionato belga. 2-2 tra Standard Liegi ed Eupen, con i padroni di casa rimasti anche in dieci a fine primo tempo. In gol Bokadi e Bodart per il Liegi, Prevlak e Peeters per gli ospiti. 1-1, invece, tra Oostende e Antwerp firmato dai gol di Tanghe e Refaelov. Il Crelcle Brugge si è imposto 2-0 sul campo del Waasland Beveren (successo firmato dalla doppietta di Ugbo). Infine il Club Brugge ha battuto di misura il Kortijk grazie al gol di Lang.