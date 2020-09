Jurgen Klopp e il mercato all'improvviso: Thiago e Jota, tutto in un giorno

Prima Thiago Alcantara, poi Diogo Jota. Due colpi non proprio last minute, ma entrambi in meno di 24 ore: Klopp aveva chiesto qualche rinforzo e la società lo ha accontentato in un giorno. L'arrivo di Thiago è ufficiale, ormai lo spagnolo andrà a rinforzare un reparto fondamentale per il gioco dell'allenatore tedesco.

L'idea è quella di trovare anche un quarto attaccante per far rifiatare i vari Salah, Firmino e Mané, ma soprattutto per dare alternative all'impronta tattica dei reds. Il profilo ideale è quello di Diogo Jota e la dirigenza del Liverpool si è mossa in maniera significativa in queste ore: molto probabilmente il Liverpool avrà le pedine fondamentali per completare lo scacchiere.