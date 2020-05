Kalou dopo la sospensione: "Mi scuso. Ero solo felice che i test sul Covid fossero negativi"

A corredo del comunicato dell’Hertha Berlino con il quale è stata ufficializzata la sospensione di Solomon Kalou dopo il video pubblicato su Facebook che vedeva l’ex Chelsea andare a giro per il centro sportivo senza rispettare i protocolli sanitari obbligatori anti-Covid (Clicca qui per la storia completa!), arrivano anche alcune dichiarazioni del calciatore stesso: “Mi dispiace se ho dato l’impressione di non prendere sul serio il Coronavirus. Mi scuso per questo. Al contrario sono particolarmente preoccupato per le persone in Africa. Non ci pensavo, ero solo felice che i nostri test fossero negativi. Mi scuso anche con chi ho ripreso nel video, non sapevano che stessi trasmettendo in diretta”.