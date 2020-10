Kane da record. Mai nessuno in Premier League coinvolto in così tante reti dopo 5 giornate

Con la doppietta realizzata contro il West Ham, più un assist, Harry Kane ha stabilito un record in Premier League: è il giocatore che è stato più volte coinvolto in una rete per la sua squadra dopo cinque giornate: 5 reti e 7 assist, nessuno come lui nella storia della Premier League a questo punto della stagione. Il precedente record risale al 2004 con Thierry Henry, autore di 4 reti e 7 assist.

Da evidenziare anche la classifica dei tandem più affiatati: Kane e Son hanno confezionato sabato due reti, mandandosi in rete a vincenda. Sono 28 le reti complessive che hanno visto la rete di uno della coppia con l'assist del partner d'attacco. A oggi nella storia della Premier League solo tre coppie hanno fatto meglio: Drogba-Lampard a quota 36, David Silva-Aguero e Pires-Henry a 29. Kane e Son hanno scavalcato una coppia proprio del Tottenham, quella rappresentata da Anderton e Sheringham che insieme arrivarono a confezionare 27 reti.