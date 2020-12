Kane out in Europa League, Mourinho fiducioso: "Con l'Arsenal dovrebbe esserci"

Alla vigilia della sfida contro il LASK Linz, José Mourinho ha confermato in conferenza che dovrà fare a meno di 4 giocatori, tre dei quali potrebbero essere recuperati per il derby contro l'Arsenal di domenica: "Non credo che Lamela abbia possibilità di recupero, nemmeno per il fine settimana. Kane, Vinicius e Sergio Reguilon non ci saranno domani ma potrebbero giocare in campionato. Non ho intenzione di spiegare la natura dell'infortunio di Harry. Penso che ci siano buone possibilità che ci sia domenica, non voglio mentire e non voglio nascondere nulla. Penso che giocherà, questa è la mia sensazione".