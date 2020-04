Karius denuncia il Besiktas alla FIFA per stipendi non pagati. Può tornare subito a Liverpool

vedi letture

Non c'è pace per Loris Karius. Dopo le famose papere degli ultimi, il portiere tedesco non riesce a trovare stabilità e anche la sua esperienza in Turchia sembra già essere terminata. Secondo il London Evening Standard, il 26enne potrebbe rientrare anticipatamente a Liverpool: è stata presentata una denuncia alla FIFA perché il Besiktas non avrebbe pagato alcuni stipendi.