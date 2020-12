Kean ha già conquistato il PSG: l'ex Juve apre alla permanenza, Leonardo tratta con l'Everton

vedi letture

Sette gol e un assist in 12 presenze: così Moise Kean ha conquistato, in appena pochi mesi, il Paris Saint-Germain. Il giovane attaccante ex Juventus, come riporta oggi la BBC, potrebbe prolungare la sua avventura ai piedi della Tour Eiffel oltre il prestito di questa stagione. Il ds Leonardo ha non a caso già iniziato a parlare con l'Everton e con l'entourage del classe 2000 del suo riscatto e dallo stesso Kean, intanto, sarebbe filtrata un'apertura importante circa la sua eventuale permanenza al fianco di Neymar, Mbappé e Icardi in Ligue 1.