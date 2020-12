Kean ha già conquistato Parigi, si preannuncia un duello con Icardi: "Ci sarà sana competizione"

Moise Kean (20 anni) sta regalando grandi soddisfazioni al Paris Saint-Germain. Il rendimento dell'attaccante azzurro è per certi versi sorprendente e inaspettato: ha già trovato la rete 7 volte in 12 presenze, 5 in 7 partite di Ligue 1. E al di là dei numeri, piace a Thomas Tuchel perché offre soluzioni offensive nuove e per la sua grande generosità: “Sono molto contento di giocare per il PSG, è una cosa grandiosa, spero di poter continuare a dare il 100% per i miei compagni di squadra, i tifosi e il club. Ho l'opportunità di imparare ogni giorno al fianco di Neymar e Kylian Mbappé, due grandi campioni, e sono felice di giocare con loro", ha detto dopo la partita col Montpellier. “Mi sto adattando bene, spero di continuare così e di portare altri buoni risultati alla squadra. La Ligue 1 è un ottimo campionato, dove posso imparare molto da giovani di ottimo livello ” .

La concorrenza di Mauro Icardi: “Mauro è attualmente infortunato ma, per me, è uno dei migliori attaccanti del mondo. Penso solo a dare il massimo per la squadra. Quando Mauro tornerà, ci sarà una sana competizione, cercherò di dare il 100%".

Il futuro: “Come ho detto, sono molto concentrato sul PSG. Penso solo a questo. Per me è importante essere in uno dei club più grandi del mondo, ma sono concentrato sui risultati. Poi non si sa mai cosa succederà, vedremo”.