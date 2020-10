Kean si rilancia al PSG. Già in gol nei tre campionati principali, solo Pepito Rossi più precoce

Moise Kean è stato inserito nella Top 11 di France Football dell'ottavo turno di Ligue 1. L'attaccante italiano si è distinto sabato sera contro il Digione, segnando una doppietta e divenendo il secondo giocatore più giovane nel XXI secolo a segnare in almeno tre dei campionati più importanti d'Europa. A 20 anni e 7 mesi è arrivato a segnare in Serie A, Premier League e Ligue 1. Solo Giuseppe Rossi ha fatto meglio: in rete in Premier League, Serie A e Liga a 20 anni e sei mesi. Sabato sera due reti in 23', il primo dopo appena 3' di gioco. Già eguagliato il numero di reti in campionato dell'anno scorso, quello del flop all'Everton. Per il classe 2000 il campionato francese è l'ideale palcoscenico per rilanciarsi: un torneo di alto livello, ma con meno pressione e con un'attenzione particolare rivolta ai giovani. "La Lega dei talenti" è così chiamato il massimo torneo transalpino.