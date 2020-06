Keita affitta uno stabile per i lavoratori senzatetto: "Erano per strada senza cibo, volevo aiutarli"

Bellissimo gesto di Keita Balde. L’attaccante del Monaco ha affatto un intero edificio a Lleida per dare dimora a circa 90 lavoratori temporanei senzatetto. "Farò tutto ciò che è alla mia portata per facilitare il loro soggiorno - riporta Ole - farò in modo che non gli manchi nulla. Volevo aiutare i lavoratori a tempo. Erano in strada, senza cibo e senza niente. Lavorano 12 ore al giorno, non si fermano. Molti di loro sono senegalesi e volevo fare tutto il possibile per rendere il loro soggiorno più facile".