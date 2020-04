Keita parla di Mané: "Klopp lo ama ma non può rimanere a Liverpool per sempre"

Keita Balde parla di Sadio Mané. In un'intervista ad AS, l'ex attaccante di Lazio e Inter si è soffermato sul proprio compagno di nazionale in Senegal, nel mirino del Real Madrid: "Non so quale sia la sua decisione. Tra un anno o due potresti anche cambiare squadra. Non credo voglia rimanere lì per sempre. E' un ragazzo intelligente e sa cosa è giusto fare per sé. L'allenatore però lo ama molto ha dato molto al Liverpool e il Liverpool a lui".