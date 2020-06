Keown su Aubameyang: "Non rinnoverà, credo che andrà via dall'Arsenal a malincuore"

Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe essere destinato a lasciare l'Arsenal. Ad esserne certo è Martin Keown, bandiera dei Gunners dal 1993 al 2004, intervistato da talkSPORT sul futuro dell'attaccante guineano che tanto piace all'Inter: "Non credo che firmerà il rinnovo, però se ne andrà via a malincuore. Penso che sia il giocatore più simile ad Henry mai visto in squadra e il club deve prendere decisioni rapide. Bisognerebbe dirgli che non può essere capitano se c'è incertezza sul suo contratto. Tutto dipenderà dal lato monetario. Se ricevi solo offerte da 20 o da 30 milioni di sterline e non lo vendi devi considerare se il giocatore ha la capacità mentale di restare. E neppure può essere il capitano perché darebbe un messaggio sbagliato a tutto il gruppo. C'è quindi tanto lavoro da fare per Arteta".