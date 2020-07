Kepa è un flop in Premier e può già lasciare il Chelsea: lo vuole il Valencia

vedi letture

Il Valencia vuole ripartire dopo un'annata segnata più da bassi che da alti. Per la porta il club spagnolo ha sondato il terreno per Kepa, estremo difensore del Chelsea. Non ci sono state offerte concrete, come riportato da 90min, ma il Chelsea ha intenzione di stravolgere la rosa in vista della prossima stagione anche perché lo spagnolo non ha convinto pienamente Lampard.