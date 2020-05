Kepa giura amore al Chelsea nonostante le panchine: "Voglio vincere tutto qui. Lampard si fida"

Intervistato da Marca, il portiere del Chelsea, Kepa Arrizabalaga si mostra fiducioso sul suo futuro con i blues. Questo nonostante prima della pandemia da coronavirus, fosse stato lasciato in panchina in cinque delle ultime sette partite: "Giochiamo 50 o 60 partite l'anno ed è difficile restare allo stesso livello. L'importante è essere chiari sull'obiettivo, lavorare e cercare di migliorare". Sul rapporto con Kepa assicura: "Abbiamo una buona relazione. Ha mostrato fiducia in me sin dall'inizio. Deve prendere delle decisioni, ma sento la sua fiducia e quella del club". Sul suo futuro: "Negli ultimi 10 anni il Chelsea è la squadra inglese che ha vinto di più e dobbiamo continuare ad essere ambiziosi. Voglio vincere tutto col Chelsea e con la nazionale".