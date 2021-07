Kevin-Prince Boateng annuncia: "L'Hertha sarà l'ultima tappa della mia carriera"

Kevin-Prince Boateng ha deciso. L'Hertha Berlino, club dove è tornato quest'anno dopo 14 anni in giro per l'Europa (con le maglie di Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza vestite in Italia), sarà l'ultimo club della sua carriera: "Questa sarà l'ultima tappa del mio percorso da calciatore, non importa fra quanto tempo finirà. - ha spiegato Boateng come riporta Kicker - Sono stanco di tutti questi cambiamenti, mi sembra di aver cambiato un club ogni sei mesi".