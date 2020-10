Klopp: "Ancelotti uomo meraviglioso. Con James ha fatto l'affare dell'estate"

Nel corso dell'intervista rilasciata alla BBC ( della quale abbiamo già pubblicato un estratto ), Jurgen Klopp ha parlato anche dell'atteso derby di domani tra Everton e Liverpool e dell'ammirazione nei confronti di Carlo Ancelotti: "Quello che penso di Carlo Ancelotti non è mai stato un segreto. Non potrei avere rispetto maggiore. È un essere umano meraviglioso. Quando ho sentito stava per firmare per l'Everton, ho pensato 'Uhhh, ecco un altro candidato al titolo...".

Mercato e James Rodriguez: "Il più grande affare dell'estate. Hanno lavorato bene, individuando esattamente i giocatori di cui avevano bisogno per migliorare una squadra che era già abbastanza competitiva. Ora funziona tutto bene: sulle fasce ci sono giocatori di prim'ordine come James e Richarlison, a centrocampo c'è Allan. È una squadra molto, molto forte. Sarà una partita interessante".

Elogi per Calvert-Lewin: "Mi aspettavo davvero che facesse passi da gigante e così è stato. Ha tutto ciò che serve: fisico, mobilità, velocità. È forte nel gioco aereo e calcia bene con entrambi i piedi".