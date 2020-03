Klopp: "Contro il Chelsea in campo i big. Coronavirus? I tifosi del Liverpool non sono stupidi"

vedi letture

Dopo il primo ko in Premier League che ha interrotto l'impressionante striscia di risultati utili consecutivi del Liverpool per i Reds arriva l'impegno di FA Cup contro il Chelsea. Una partita per la quale Jurgen Klopp ha comunicato che in campo ci saranno i big a differenza di quanto fatto nei precedenti turni della competizione a seguito della polemica del club contro la Federazione per alcune scelte di calendario che hanno obbligato il club del Merseyside ad giocare gare ogni 48 ore nel periodo del Mondiale per club. "La nostra situazione oggi è diversa rispetto a quella della doppia sfida contro lo Shrewsbury dello scorso turno. Domani ci sarà la prima squadra, ma valuteremo se inizieranno tutti la partita dal 1'. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno".

Klopp, poi, ha risposto a chi parlava di un Liverpool ancora sotto l'influsso della sconfitta contro il Watford. "La sconfitta non inciderà sul match di domani - spiega il tecnico del Liverpool - anche perché la nostra idea è quella di essere in campo con la miglior squadra possibile per centrare la vittoria".

Spazio infine ad una domanda sull'emergenza Coronavirus che, dopo l'Italia, si sta allargando a tutta Europa: "Non penso che i tifosi del Liverpool credano a tutte le chiacchiere intorno al Coronavirus. Qualcuno mi ha addirittura chiesto se avrebbe senso bloccare il campionato. E allora ditemi chi andrà a giocare la Champions League e tutto il resto. Sarebbe una bella storia per voi, alcuni giornali ci scriverebbero a lungo per vendere le copie. Ho sentito dire cose assurde, davvero esiste qualcuno che possa crederci? I tifosi del Liverpool non sono così stupidi da crederci"