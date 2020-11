Klopp dopo il 3-0 al Leicester: "Partita incredibile, ma il calcio senza tifosi è una c...ta"

A Jurgen Klopp mancano i tifosi del LIverpool e il tecnico tedesco lo ha ribadito più volte. Anche dopo la bella vittoria ottenuta contro il Leicester lo ha sottolineato, in modo come al solito colorito: "L'ho già detto varie volte. Ci piace davvero giocare ad Anfield, perché è la nostra casa. Senza pubblico però è una ca..ta. Non mi sembra giusto, ma dobbiamo farlo e siamo qui per giocare. Quel che i ragazzi hanno fatto oggi è incredibile".