Klopp: "Dopo il 7-2 ho vissuto una delle notti peggiori. Ho inviato un lungo messaggio ai giocatori"

vedi letture

A Liverpool c'è grande attesa per il derby di domani contro l'Everton (13:30), ma anche per la reazione della squadra campione in carica, umiliata dall'Aston Villa nell'ultimo turno prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Una sconfitta che ovviamente non è andata giù a Jürgen Klopp, come ha confidato lo stesso manager tedesco alla BBC: “La notte dopo la partita non è stata la migliore della mia vita. La mattina dopo mi sono svegliato e sentivo il bisogno di parlare con i miei ragazzi, ma non c'era quasi nessuno. Ho inviato loro un messaggio lungo, molto lungo. Praticamente riassumeva i miei pensieri su quello che era successo. Dopo mi sono sentito molto meglio, perché era finita. Ho sentito che si poteva andare avanti. Perdere 7-2 non è bello, ma a volte può essere utile. Abbiamo la possibilità di dimostrarlo sabato contro l'Everton. Sarà una partita ancor più interessante perché affronteremo una squadra che occupa i piani alti della classifica".