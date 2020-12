Klopp e Guardiola non vengono ascoltati: i club di Premier dicono ancora no ai 5 cambi

vedi letture

I club della Premier League hanno votato nuovamente contro la possibilità di effettuare cinque sostituzioni per partita. È la terza volta che accade, nonostante l'insistenza di alcuni manager come Klopp e Guardiola, che hanno definito "necessaria" la riforma. La proposta, invece, ancora una volta non è riuscita a raggiungere la soglia dei 14 voti favorevoli nell'assemblea tenutasi oggi. D'altro canto, le squadre potranno avere a disposizione fino a nove giocatori in panchina, rispetto ai sette che si potevano portare in precedenza. I club hanno votato anche per introdurre un massimo di due cambi per rimpiazzare i giocatori che riporteranno una commozione cerebrale