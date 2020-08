Klopp elogia Flick: "Non è facile scrivere la storia in 8 mesi"

Jurgen Klopp è felice di passare il testimone ad Hansi Flick. Il tecnico del Liverpool, che lo scorso anno ha vinto la Champions con i Reds, intervistato da ZDF ha speso parole di elogio per l'allenatore del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick: "È davvero difficile scrivere la storia in 8 mesi. Il Bayern è una delle squadre più forti, è attrezzata in maniera sensazionale con giocatori di livello mondiale in ogni ruolo".