Klopp elogia il lavoro di Mourinho: "Il Tottenham è diventato una macchina da risultati"

vedi letture

"José Mourinho ha trasformato gli Spurs in una macchina da risultati. Lo ha detto Jurgen Klopp nella conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto con il Tottenham. "È così. Hanno ottenuto risultati con buone prestazioni e se non sono al top della loro forma difendono collettivamente e vincono. Sono impressionanti ma non sono sorpreso. Mourinho era stato quasi dimenticato dopo il Manchester United, è colpa del mondo in cui viviamo. Se non vinci oggi, la gente ti critica, anche se hai conquistato tanti successi ieri. Non sono sorpreso dalla loro crescita. Vedo molte somiglianze con noi: hanno creato e costruito, giocano a calcio. Se guardate le loro partite, vi rendete conto che sono una vera squadra di calcio e giocano un buon calcio. Non puoi essere in cima alla classifica solo in contropiede".