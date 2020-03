Klopp: "Errore di Adrian determinate ma non decisivo per l'eliminazione del Liverpool"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, analizza la clamorosa eliminazione dei campioni d'Europa agli ottavi di finale di Champions League. Sul banco degli imputati il portiere Adrian, che ha giocato al posto dell'infortunato Alisson, e che ha commesso una grossa ingenuitàà in occasione del primo gol di Llorente, quello che ha di fatto tagliato le gambe ai reds: "Adrian è un grande calciatore, gli voglio bene. Ma ha preso decisioni sbagliate con la palla, non so. È un uomo e queste cose le sa. Purtroppo è andata così. Non lo abbiamo mai accusato, non so voi, ma bisogna avere rispetto. Perché non voleva sbagliare. Ci ha salvato in tante occasioni. Da quando è qui ha sfoderato ottime prestazioni. Certo, il gol di stasera non aiuta. Ma se perdi succede per qualche ragione. Sicuramente diversa. Sicuramente quell'episodio non è stato decisivo, ma determinante. E non possiamo negare l'evidenza. Purtroppo è successo. Abbiamo concesso gol dopo quell'episodio e non siamo stati capaci di segnarne di più. Ci sono state tante ragioni per cui non ci siamo qualificati".