Klopp: "Nella prima mezz'ora non abbiamo giocato, bravi a reagire"

Il Liverpool pareggia con il Fulham e non sfrutta l'opportunità per andare in testa alla Premier (visto il pari del Tottenham): "Oggi nella prima mezzora potevamo anche perderla, poi abbiamo preso meglio le misure al Fulham- ha detto nel post partita Jurgen Klopp- Non abbiamo giocato a calcio nei primi trenta minuti, meglio nel secondo tempo anche se poi le fatiche di coppa si son fatte sentire. Comunque noi siamo stati bravi a non demoralizzarci, a reagire, e a trovare con il rigore di Salah il pareggio che prendiamo volentieri".