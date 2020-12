Klopp prova a gettare acqua sul caso Salah: "Scontento? Vi farei vedere come si è divertito oggi"

"Salah scontento? No, è di ottimo umore. Avreste dovuto vederlo oggi in allenamento, si è divertito un sacco". Mister Jurgen Klopp prova a far rientrare il caso Mohamed Salah dopo le tanto discusse parole dell'attaccante egiziano sul suo possibile addio in estate. "Mo vive un bel momento e la sua forma è ottima, questa è la cosa più importante per me. Il resto lasciatelo scrivere alla stampa", sono state le dichiarazioni in conferenza del tecnico del Liverpool.