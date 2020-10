Klopp quinto Beatle: il tecnico tedesco intona le canzoni di Lennon per celebrare l'artista

John Lennon avrebbe compiuto oggi 80 anni e tanti personaggi famosi lo hanno ricordato in questa giornata così densa di significato. Tra questi, anche Jurgen Klopp: il tecnico del Liverpool ha sorpreso ancora una volta tutti con un video in cui canta tre delle canzoni più famose del compianto artista e del famoso gruppo nato nella città inglese. Da "All you need is love" a "Imagine" fino a "Yellow Submarine", come al solito un Klopp tutto da gustare, e che alla fine del "concerto" riserva un pensiero a Lennon: "Alcune delle migliori canzoni di sempre. Se tu fossi ancora qui, ne avremmo avute ancora di più. Grazie mille".