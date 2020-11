Klopp scaccia via la sfortuna: "I tanti infortuni? Più problemi abbiamo, più siamo uniti"

Alla vigilia della sfida con il Leicester, Jurgen Klopp prova a mantienere alta la motivazione della sua squadra, nonostante i tanti infortuni che stanno falcidiando la rosa: "Noi siamo una sola cosa, nel vero senso della parola. Più problemi abbiamo, più ci sentiamo uniti. È sempre stato così e sarà sempre così in questo club. Non cerchiamo scuse; la situazione è questa, non ci piacciono gli infortuni perché è difficile per chi li subisce, ma dobbiamo cercare nuove soluzioni con gli altri, pensiamo solo a questo. Abbiamo giocato solo otto partite e ci sono stati un po' di problemi ma, come dico sempre, chi li sa affrontare nel modo giusto ha più possibilità di avere successo. Ed è quello che proviamo a fare".